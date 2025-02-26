В Бишкеке задержали подозреваемую в организации интимных услуг

Сотрудниками УВД Первомайского района города Бишкек задержана подозреваемая в организации притона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 22 февраля в милицию поступила информация о том что, на территории города Бишкек ранее судимая женщина под псевдонимом Р организовала устойчивую схему по организации интимных услуг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 (Содействие проституции и разврату) УК КР.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая А.Р., 1998 гада рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время проводится проверка задержанной на причастность к аналогичным фактам на территории Кыргызстана.

Расследование продолжается