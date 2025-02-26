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В Бишкеке задержали подозреваемую в организации интимных услуг

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками УВД Первомайского района города Бишкек задержана подозреваемая в организации притона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 22 февраля в милицию поступила информация о том что, на территории города Бишкек ранее судимая женщина под псевдонимом Р организовала устойчивую схему по организации интимных услуг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 (Содействие проституции и разврату) УК КР.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая А.Р., 1998 гада рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время проводится проверка задержанной на причастность к аналогичным фактам на территории Кыргызстана.

Расследование продолжается


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URL: https://www.vb.kg/443328
Теги:
задержание, Первомайский район, проституция, Бишкек
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