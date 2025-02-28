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Глава Минсельхоза Торобаев поручил повсеместно внедрять капельное орошение

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- Светлана Лаптева
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Под руководством министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева были проведены селекторные совещания с полномочными представителями президента КР в областях, главами районных государственных администраций - акимами и органами местного самоуправления о ходе подготовки к весенне-полевым работам.

На данном селекторном совещании был дан ряд поручений по подготовке к весенне-полевым работам:

- Создание областных и районных штабов по своевременному, организованному проведению весенне-полевой кампании 2025 года в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

- Внедрить дождевое и капельное орошение в целях рационального использования поливной воды, а также разработать меры по привлечению доноров и инвесторов для сокращения неиспользуемых пахотных земель путем объединения фермеров и создания кооперативов.

- Обеспечение необходимыми для весенне-полевых работ горюче-смазочными материалами, качественными семенами, удобрениями, биологическими и химическими препаратами и необходимыми запасными частями сельскохозяйственной техники, гидротехнических сооружений, насосных станций к орошению с ремонтом внутрихозяйственных каналов.

- За своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ несет персональную ответственность полномочные представители президента КР в областях, главы районных государственных администраций-акимы и органы местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/443330
Теги:
Бакыт Торобаев, вода, Кыргызстан, Минсельхоз
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