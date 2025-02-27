В Пакистане провели 8-й ежегодный Национальный чемпионат по "Таяк-тартышу"

В университете Сиалкота провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан, под эгидой Посольства Кыргызстана в Пакистане, состоялся 8-й ежегодный Национальный чемпионат по "Таяк-тартышу", организованный Национальной Федерацией Пакистана по мас-рестлингу, с участием 350 спортсменов от всех провинций Пакистана, а также команд полиции Пакистана, университета Минхадж и Пакистанских железных дорог.

Состоялась торжественная церемония открытия, награждения и закрытия национального чемпионата с участием многочисленных гостей и участников, в том числе официальных представителей различных провинций, спортивных федераций и местных властей.

Почетное право торжественного открытия Чемпионата предоставлено ЧПП КР в ИРП Авазбеку Атаханову и Президенту Национальной Федерацией Пакистана по мас-рестлингу Фуркан Ахмад Хану.

В своем выступлении Авазбек Атаханов отметил, что Кыргызская Республика высоко оценивает усилия Пакистана по развитию традиционных видов спорта, подчеркнув прочные культурные и исторические связи между Пакистаном и Кыргызстаном, о чем свидетельствует ежегодное проведения в Пакистане национального чемпионата по "таяк-тартыш" (мас-рестлинг).

Он выразил надежду, что эти отношения будут и далее укрепляться, ИРП примет самое активное участие в предстоящих Всемирных Играх Кочевников, которые пройдут летом 2026 года в Кыргызстане.

Традиционно чемпионат по "Таяк-тартыш" (мас-рестлинг) организовывается Пакистанской федерацией мас-рестлинга (PMWF) в сотрудничестве с Посольством КР в ИРП и Ассоциацией традиционных видов спорта и игр Пакистана.