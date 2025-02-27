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КРСУ может стать столицей российского ИТ-фестиваля RuCode

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- Светлана Лаптева
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Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина претендует на статус столицы RuCode ‑‑ крупнейшего Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Ученый совет КРСУ поддержал заявку на проведение фестиваля в университете.

В шорт-лист на ряду с КРСУ вошли Научно-технологический университет "Сириус", Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Тюменский индустриальный университет и Дальневосточный федеральный университет. В ближайшее время консорциум организаторов определит университет, базе которого пройдут ключевые мероприятия фестиваля в 2025 году.

RuCode объединяет тысячи участников со всей России: школьников, студентов и специалистов в сфере IT. В столице фестиваля пройдут тренировочные сборы по алгоритмическому программированию, чемпионат, конференция по искусственному интеллекту, научно-популярные мастер-классы и суперфинал фестиваля в октябре 2025 года.

Артем Беляев, который будет курировать данное направление, отметил важность участия в RuCode для дальнейшего развития студентов и научных исследований в области информационных технологий.

Артем Беляев, куратор развития олимпийских программ, старший преподаватель кафедры информационных и вычислительных технологий Естественно-технического факультета КРСУ:

"В списке достижений КРСУ уже значительное количество побед в международных олимпиадах по программированию. Наши студенты из года в год демонстрируют стабильно высокий уровень знаний и занимают призовые места в различных IT-конкурсах. Именно это дает нам право стать столицей столь масштабного ИТ фестиваля как RuCode".

Сергей Волков, и.о. ректора КРСУ:

"Принять столь масштабное соревнование в сфере искусственного интеллекта и программирования в КРСУ – это значит получить дополнительный импульс для дальнейшего профессионального роста наших студентов и специалистов. Мы готовы предоставить все необходимое для организации и проведения фестиваля, создать самые комфортабельные условия для участников и специалистов. Ресурсная база для этого есть".


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URL: https://www.vb.kg/443333
Теги:
Бишкек, КРСУ
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