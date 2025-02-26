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В Бишкеке стартовал диалог о международном опыте улучшения экологии

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- Соня Ким
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора при поддержке Офиса Постоянного Координатора ООН, Программы ООН по окружающей среде и партнеров по развитию проводит многосторонний диалог "Прогресс по чистому воздуху в Кыргызстане: Сотрудничество партнеров и инициатив для большего результата". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель мероприятия - создание платформы для обсуждения прогресса и дальнейших шагов по улучшению качества атмосферного воздуха, а также на выработку приоритетных действий на ближайшие годы.

В рамках мероприятия будут представлены итоги работы Межведомственной рабочей комиссии по улучшению экологической ситуации, созданной распоряжением Кабинета Министров от 29 мая 2023 года. Комиссией под руководством министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, проведено более 20 заседаний в ходе которых приняты ключевые решения по улучшению качества атмосферного воздуха.

Планируется, что в ходе диалога эксперты и участники обсудят и представят международный опыт по улучшению экологического состояния окружающей среды, инициативы по снижению выбросов, влиянию загрязнения воздуха на здоровье граждан и устойчивым практикам.

Справочно: За последние годы кабинет министров при поддержке партнеров по развитию предпринял важные шаги по борьбе с загрязнением воздуха. В 2023 году разработана политическая записка, обобщающая ключевые меры по снижению загрязнений в таких секторах как отопление, транспорт, производство электроэнергии и управление отходами. На ее основе кабмин утвердил План первоочередных мер по улучшению качества воздуха на 2024–2025 годы.

Ожидается что, многосторонний диалог станет важной площадкой для дальнейшего сотрудничества в рамках улучшения качества атмосферного воздуха и создания здоровой экологической среды для всех граждан.


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URL: https://www.vb.kg/443334
Теги:
Минприродресурсов, ООН, экология, кабмин, воздух в Бишкеке
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