Третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в Москве

Третий поединок между российскими чемпионами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в Москве. Об этом сообщает ряд источников в боксерской среде. Бой, который должен стать настоящим событием для российского спорта, привлек внимание поклонников бокса по всему миру.

Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе, и Артур Бетербиев, обладатель титулов по версиям WBC, WBO и IBF, уже дважды встречались на ринге, и третий бой между ними обещает быть не менее захватывающим. Состояние переговоров позволяет предположить, что столица России станет местом проведения этого исторического поединка.

Ожидается, что встреча двух титанов российского бокса вызовет большой интерес среди фанатов и СМИ. Окончательные детали и дата поединка будут объявлены в ближайшее время, но уже сейчас ясно, что это событие станет одним из самых значимых в мире бокса в ближайшие годы.