Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.05 - 92.05

Третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в Москве

71  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Третий поединок между российскими чемпионами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в Москве. Об этом сообщает ряд источников в боксерской среде. Бой, который должен стать настоящим событием для российского спорта, привлек внимание поклонников бокса по всему миру.

Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе, и Артур Бетербиев, обладатель титулов по версиям WBC, WBO и IBF, уже дважды встречались на ринге, и третий бой между ними обещает быть не менее захватывающим. Состояние переговоров позволяет предположить, что столица России станет местом проведения этого исторического поединка.

Ожидается, что встреча двух титанов российского бокса вызовет большой интерес среди фанатов и СМИ. Окончательные детали и дата поединка будут объявлены в ближайшее время, но уже сейчас ясно, что это событие станет одним из самых значимых в мире бокса в ближайшие годы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443336
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  