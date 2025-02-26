В Бишкеке возле памятника Уркуе Салиевой пройдет форум за права женщин

В Бишкеке 4 марта с 10:00 до 12:00 общественное объединение "Бир Дуйно Кыргызстан" проведет мирный гражданский форум возле памятника Уркуе Салиевой в честь Международного женского дня. Мероприятие направлено на подчеркивание важности роли женщин в продвижении трудовых прав на местном и глобальном уровнях.

К участию в форуме приглашаются спикеры и участники, включая лидеров сообществ, активистов гражданского общества, лиц, принимающих решения, дипломатов и экспертов международных организаций, депутатов Жогорку Кенеша, представителей Института Омбудсмена, масс-медиа, журналистов, а также украинское общество "Берегиня" и партнеров.

Программа форума включает три ключевых компонента:

1. Обсуждение роли женщин в реализации Резолюции Совета безопасности ООН 1325 и Национального плана действий по достижению гендерного равенства и продвижению прав женщин в Кыргызстане.

2. Защита и продвижение трудовых прав в контексте Программы реализации Руководящих принципов ООН по предпринимательской деятельности и правам человека на 2025–2027 годы.

3. Борьба за мир и устойчивое развитие. Роль ОБСЕ в устойчивости ценностей человеческого измерения (представители ОБСЕ, партнеры CSP, Председательство Финляндии в ОБСЕ).