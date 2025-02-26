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Участок баткенской облбольницы незаконно передан в частную собственность

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ГКНБ выявил факты незаконного вывода в частную собственность земельного участка Баткенской областной объединенной больницы и аптеки с прилегающей территорией в селе Бужум Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП материалов, владельцы указанных объектов недвижимости добровольно передали их на баланс государства.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/443343
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, больница
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