Участок баткенской облбольницы незаконно передан в частную собственность

ГКНБ выявил факты незаконного вывода в частную собственность земельного участка Баткенской областной объединенной больницы и аптеки с прилегающей территорией в селе Бужум Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП материалов, владельцы указанных объектов недвижимости добровольно передали их на баланс государства.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.