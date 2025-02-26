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Камчыбек Ташиев: Согласование границы с Таджикистаном завершится за месяц

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Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что соглашение о делимитации кыргызско-таджикской границы будет внесено на рассмотрение отраслевого комитета парламента 27 февраля. Об этом он заявил 26 февраля, выступая на церемонии старта строительства нового стадиона в Баткене.

"Затем подпишут президенты. Мы внесен его в Жогорку Кенеш и ратифицируем на заседании. Ратифицированные законы подпишут президенты и они вступят в силу. Вся эта работа будет завершена примерно за месяц", - сказал Ташиев.

21 февраля председатели правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов заявили, что комиссии достигли полного согласия по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

В тот день были приняты три документа: соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном о кыргызско-таджикской государственной границе, соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог между двумя государствами, о расположении и использовании пересечений автомобильных дорог, а также соглашение между правительствами двух стран об обеспечении доступа к объектам водохозяйственного и энергетического назначения.

Общая протяженность границы между двумя странами составляет 972 километра. Из-за неопределенных границ в прошлом происходили конфликты из-за споров из-за воды, земли, дорог и пастбищ. Самые масштабные столкновения произошли в апреле-мае 2021 года и сентябре 2022 года.

Источник: Азаттык


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URL: https://www.vb.kg/443346
Теги:
граница, парламент, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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