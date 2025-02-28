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Руслан Казакбаев встретился с главой Ассоциации послов стран Африки

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- Светлана Лаптева
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Посол КР в Турции Руслан Казакбаев встретился с главой Ассоциации послов стран Африки, послом Южного Судана в Турции Маджоком Гуандонгом.

В ходе встречи посол Руслан Казакбаев проинформировал о проводимых в Кыргызстане политических и экономических реформах президентом Садыроом Жапаровым, о ситуации в регионе Центральной Азии и взаимодействии стран в рамках Организации тюркских государств.

Подробно обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и стран Африки, в том числе, с учётом продвижения кандидатуры Кыргызской Республики в Непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы.

Маджок Гуандонг в свою очередь проинформировал о взаимодействии африканских стран с Турецкой Республикой и сотрудничестве стран Африки в рамках Африканского Союза.

По итогам встречи достигнуты договорённости о проведении совместных мероприятий, направленных на укрепление и расширение сотрудничества Кыргызстана со странами Африки.


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URL: https://www.vb.kg/443357
Теги:
Кыргызстан, Африка, посол
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