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Кыргызстанские борцы успешно выступили на турнире в Албании

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- Самуэль Деди Ирие
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На международном рейтинговом турнире по борьбе, прошедшем в Тиране (Албания), спортсмены из Кыргызстана завоевали четыре медали – одну серебряную и три бронзовые.

Серебряную награду в весовой категории до 65 кг завоевал Тайырбек Жумашбек уулу, уступив в финале представителю Ирана Рахману Амоузадхалили. В этой же категории бронзу завоевал Билол Шарип уулу.

В категории до 57 кг Алмаз Сманбеков также удостоился бронзовой награды, продемонстрировав отличную технику и волю к победе.

Этот турнир стал важным испытанием перед предстоящими крупными соревнованиями и подтвердил высокий уровень подготовки кыргызстанских борцов.


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URL: https://www.vb.kg/443362
Теги:
борьба, Кыргызстан
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