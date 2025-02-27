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Деннис Бузукья дисквалифицирован за драку с казахстанским болельщиком

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- Самуэль Деди Ирие
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Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вынесла решение о дисквалификации бойца UFC Денниса Бузукьи за драку с казахстанским болельщиком Арманом Тугаевым. Инцидент произошел 8 декабря 2024 года на турнире UFC 310, однако окончательное наказание стало известно только сейчас.

Подробности конфликта

Во время турнира Бузукья вместе с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили находился в углу своего одноклубника Алджамейна Стерлинга, который выступал против Мовсара Евлоева. В какой-то момент между Бузукьей и Тугаевым, бизнесменом и президентом Федерации борьбы Атырауской области, произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Американец нанес два удара казахстанскому болельщику, после чего был остановлен охраной.

Атлетическая комиссия вынесла следующее решение:

Дисквалификация на 9 месяцев – до 9 сентября 2025 года.

Штраф в размере $2500 плюс удержание $157 за судебные издержки.

Тем не менее, срок дисквалификации может быть сокращен до 6 месяцев, если Бузукья проведет 40 часов общественных работ в организациях, занимающихся поддержкой молодежи и параспортсменов.

Реакция сторон

Арман Тугаев заявил, что не видит серьезных последствий инцидента: "Просто они говорили, что Шавкат проиграет, а я – нет. Вот и все". Казахстанский болельщик приехал в Лас-Вегас поддержать Шавката Рахмонова, который выступал против Иана Гэрри.

Глава UFC Дана Уайт осудил инцидент, отметив, что подобное поведение недопустимо и может дорого обойтись бойцам. В свою очередь, чемпион UFC Мераб Двалишвили записал видео, в котором обвинил Тугаева и его окружение в провокации.

Ранее NSAC уже принимала подобные решения: в 2024 году Арман Царукян также получил 9 месяцев дисквалификации за драку с болельщиком, но сумел сократить срок, записав видео против буллинга.

Итоги

Деннис Бузукья понес наказание за свое поведение, но у него остается возможность сократить срок отстранения. Ситуация вызвала широкий резонанс в мире ММА, а реакция бойцов и официальных лиц UFC показывает, что организация серьезно относится к подобным инцидентам.


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URL: https://www.vb.kg/443364
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