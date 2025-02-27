Движение 9/45 и АНО "Евразия" обсудили празднование юбилея Дня Победы в КР

В Центральном аппарате Министерства обороны Кыргызской Республики состоялась встреча министра обороны КР, генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова, первого заместителя министра обороны КР, генерал-майора Эрлиса Тердикбаева с организационным комитетом Движения "Победа 9/45" и представителями Автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия".

Целью встречи стало обсуждение вопросов подготовки и проведения мероприятий, посвящённых знаменательной дате – 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия была организована видеоконференцсвязь (ВКС) с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Борисом Чернышовым, что подчёркивает важность международного сотрудничества в вопросах сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.

Во встрече приняли участие заместитель мэра города Бишкека, представители Администрации президента Кыргызской Республики, Министерства иностранных дел КР, Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР, что свидетельствует о широком межведомственном взаимодействии и консолидации усилий в подготовке к юбилейному празднованию Дня Победы.

В ходе встречи участники обсудили расширенный план мероприятий, направленных на чествование ветеранов Великой Отечественной войны, увековечивание памяти павших героев, сохранение исторической правды и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Были рассмотрены вопросы организации масштабных торжественных церемоний, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, проведения тематических выставок, концертов, военно-патриотических акций и других значимых мероприятий.

Министерство обороны КР придаёт особое значение подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и выражает готовность к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения проведения торжеств на самом высоком уровне.