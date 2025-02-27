В Таласе блогер шантажировала мужчину, а после предложила взятку милиции

В Таласе блогерша шантажировала мужчину интимными фото, а потом пыталась подкупить милицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 25 февраля в Таласе задержали двух женщин за шантаж и попытку подкупа милиции.

10 февраля в милицию обратился мужчина, который заявил, что администратор Instagram-страницы "interes_talas" угрожала ему публикацией его личных интимных фото, если он не заплатит 5000 сомов.

По данному факту было возбуждено дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

Во время расследования выяснилось, что администратор страницы - 17-летняя девушка Т.Х. Чтобы повлиять на следствие, она вместе с 51-летней родственницей И.С. решила подкупить милиционера, предложив ему 150 000 сомов. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 345 УК КР (дача взятки).

Во время передачи взятки обе гражданки были задержаны и водворены в ИВС.

Милиция просит всех, кто пострадал от действий блогера, обращаться по номерам:

03422 5 31 42

0703 12 33 04