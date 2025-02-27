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В Иссык-Кульской области задержаны подозреваемые в убийстве

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- Бермет Таалайбекова
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19 февраля в милицию поступило сообщение из районной больницы о том, что около 23:50 в больницу был доставлен гражданин азиатской национальности (около 25-30 лет) с телесными повреждениями. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, милиция установила, что погибший Т.Д. (1992 года рождения) житель Бишкека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые Н.Ж. и К.А. (оба 1993 года рождения), которые признали свою вину. Они сообщили, что избили Т.Д. из-за прошлых обид.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443376
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, убийство
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