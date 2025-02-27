Ташиев рассказал, как решился вопрос с анклавом Ворух

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании профильных комитетов Жогорку Кенеша рассказал, как решился вопрос с анклавом Ворух.

По его словам, жители анклава использовали 19 тысяч гектаров земель, но теперь эта площадь сократилась до 14,5 тысячи гектаров.

"По просьбе таджикской стороны мы отдали тысячу гектаров пастбищ около анклава Воруха, а взамен получили такую же площадь пастбищ на участке Караганды-Сай в Чон-Алайском районе. Таджикская сторона просила больше - 5 тысяч гектаров по причине того, что количество людей в анклаве растет, а после того как границы определятся, они уже не смогут использовать участки за пограничной чертой. Мы не согласились на это условие, так как Ворух сильно увеличится", - сказал Ташиев.