Комитеты Жогорку Кенеша рассмотрели ряд документов по кыргызско-таджикской

Сегодня, 27 февраля, на объединенном заседании Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, Комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике, Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша рассмотрен и одобрен ряд документов по кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, документы были внесены на согласование c Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. В частности, проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе, проект соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрестка автомобильных дорог, проект Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Информацию по данному вопросу представил заместитель председателя Кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Отметим, что решение о проведении объединенного заседания Комитетов Жогорку Кенеша принято сегодня, 27 февраля на заседании Жогорку Кенеша.