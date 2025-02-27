Кыргызстан полностью отдал таджикской стороне село Достук в Баткенском районе, которое ранее было сожжено и восстановлено, а взамен получены село Сомониён (18,14 га), участок Дахма (3,11 га), участок Гавсувар (2,1 га), часть села Ходжаи Алло (21,5 га), участок Минбулак (42 га), а также часть участка Лаккон (55 га). Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал на объединенном заседании профильных комитетов Жогорку Кенеша.

По его словам, Кыргызстан отдал 142 га, а Таджикистан взамен 142,17 га.

"Мы отдали полностью село Достук, потому что это самое отдаленное село. Оно не имеет экономического или стратегического значения для страны. Да, дома можно снести и построить новые, но сама земля бесценна. В качестве компенсации мы получили поливную землю около села Кара-Бак, где людям и построим дома", - сказал Ташиев.