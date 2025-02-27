Камчыбек Ташиев рассказал, какие участки переданы Таджикистану

Председатель ГКНБ - заместитель главы кабинета министров Камчыбек Ташиев на пленарном заседании парламента рассказал об итогах переговоров по делимитации кыргызско-таджикской госграницы.

По его словам, с участка Кайрагач РТ в пользу Кыргызстана было получено 155 га земли и 35 га земли анклава Кайрагач, общая площадь составляет 190 гектаров. Это хорошо знают лейлековцы. Взамен было передано:

Сада 21 га, Раззаков 23,5 га, Селкан 4 га, Майты 7 га, Пролетарск 12,5 га, Улакжай 15 га, Ак-Арык 7 га земли. В общем 90 га земли. В Баткенской области на участке Караба было передано 65 га земли. Итого было 155 га земли передано.

"То есть вместо анклава Кайрагач передано 35 га на участке Майты. Мы у них взяли 190 га земли и передали 190 гектаров. Мы провели справедливый обмен. Отдали мелкие участки и получили большие, которые находились на нашей территории. Если вы спросите, что за земли Пролетарск, то этот участок 12 га земли был ранее продан. Мы смогли их себе вернуть. В Ак-Арык также было 7 га нашей земли. Таджикская сторона использовала этот участок, мы туда не ездили никогда. Но и этот участок мы смогли вернуть себе",- рассказал он.

Источник: Кабар