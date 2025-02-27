Ташиев: Водораздел "Головной" на границе поделен между двумя странами

Водораздел "Головной" на реке Ак-Суу на кыргызско-таджикской границе поделен поровну между двумя странами. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал на объединенном заседании профильных комитетов Жогорку Кенеша.

"В 1989 году шли переговоры о разделе "Головной", так как граница проходит по руслу реки. Тогда наша сторона выступила против. Теперь мы согласились при условии компенсации. Взамен мы получили 500 га участка Унжу-Булак в Чон-Алайском районе, 100 га на участке Кароол-Дон на въезде в город Сулюкту, 150 га на участке Катта-Туз. Этот участок был спорным, и там есть нефтяные скважины, которые ранее были поделены поровну по 300 га. В целом, взамен уступок по водоразделу "Головной" мы получили 750 га земли", - сказал Ташиев.