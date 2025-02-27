Кыргызстан и Турция обсудили инвестиционное партнерство и бизнес-инициативы

В Бишкеке в рамках организованного генеральным консульством КР в городе Стамбул ознакомительного визита бизнес-делегацией из Турецкой Республики в Кыргызстан, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел КР Алмаза Имангазиева с представителями бизнес-сообщества Турции. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в состав турецкой делегации вошли представители ведущих компаний, работающих в сфере торговли, строительства, сельского хозяйства и туризма. Основной целью встречи стало обсуждение перспектив укрепления двустороннего экономического сотрудничества и расширения инвестиционного партнерства между Кыргызстаном и Турцией.

Заместитель министра отметил динамичное развитие кыргызско-турецких отношений и подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в привлечении турецких инвестиций, внедрении современных технологий и создании новых совместных предприятий. Стороны также обсудили возможности реализации совместных проектов в рамках кыргызско-турецкого межправительственного сотрудничества.

В ходе встречи представители турецкого бизнеса выразили готовность к углублению экономического взаимодействия, а также озвучили конкретные предложения по расширению торговых связей и созданию новых рабочих мест в Кыргызстане.

По итогам встречи, стороны договорились продолжить диалог на уровне профильных ведомств и деловых кругов для детальной проработки предложенных инициатив.