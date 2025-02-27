В Кыргызстане внедрены новые онлайн-сервисы по проверке акцизных марок

Государственная налоговая служба КР разработала и внедрила электронные сервисы, позволяющие получать информацию об акцизных марках для проверки их подлинности. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, , в мобильном приложении "Salyk.kg" появился сервис для поиска данных об акцизной марке, который поддерживает как сканирование, так и ручной ввод.

Аналогичный сервис доступен и в кабинете налогоплательщика на сайте в разделе "Помощники" добавлена опция поиска информации об акцизной марке с возможностью ручного ввода.

Отметим, мобильное приложение "Акциз Кыргызстан" больше не будет доступно пользователям, так как оно устарело и не получает обновлений, поскольку было разработано сторонними разработчиками.

Новые сервисы, в свою очередь, будут регулярно обновляться и совершенствоваться, обеспечивая стабильную и удобную возможность поиска информации об акцизных марках.