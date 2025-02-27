Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.05 - 92.05

В Кыргызстане внедрены новые онлайн-сервисы по проверке акцизных марок

153  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба КР разработала и внедрила электронные сервисы, позволяющие получать информацию об акцизных марках для проверки их подлинности. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, , в мобильном приложении "Salyk.kg" появился сервис для поиска данных об акцизной марке, который поддерживает как сканирование, так и ручной ввод.

Аналогичный сервис доступен и в кабинете налогоплательщика на сайте в разделе "Помощники" добавлена опция поиска информации об акцизной марке с возможностью ручного ввода.

Отметим, мобильное приложение "Акциз Кыргызстан" больше не будет доступно пользователям, так как оно устарело и не получает обновлений, поскольку было разработано сторонними разработчиками.

Новые сервисы, в свою очередь, будут регулярно обновляться и совершенствоваться, обеспечивая стабильную и удобную возможность поиска информации об акцизных марках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443386
Теги:
ГНС, информационные технологии, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  