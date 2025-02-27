Задержан спикер Аманбаевского айыльного кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проводимой работы по противодействию коррупции установлено, что специальным администратором Э.А.М. под видом осуществления процедуры банкротства крестьянского хозяйства "Куркуроо" были незаконно предоставлены правоустанавливающие документы на 46 земельных участков, в том числе спикеру Аманбаевского айыльного кенеша Н.У.М. и его близким лицам в количестве 12 земельных участков.

Указанные земельные участки фактически не состояли на балансе крестьянского хозяйства "Куркуроо", при этом часть из них являлась лесополосой, для которой установлен особый порядок распоряжения.

По данному факту 26 февраля указанные лица задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.