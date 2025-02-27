Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.05 - 92.05

Задержан спикер Аманбаевского айыльного кенеша

171  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан спикер Аманбаевского айыльного кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проводимой работы по противодействию коррупции установлено, что специальным администратором Э.А.М. под видом осуществления процедуры банкротства крестьянского хозяйства "Куркуроо" были незаконно предоставлены правоустанавливающие документы на 46 земельных участков, в том числе спикеру Аманбаевского айыльного кенеша Н.У.М. и его близким лицам в количестве 12 земельных участков.

Указанные земельные участки фактически не состояли на балансе крестьянского хозяйства "Куркуроо", при этом часть из них являлась лесополосой, для которой установлен особый порядок распоряжения.

По данному факту 26 февраля указанные лица задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443387
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, коррупция, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  