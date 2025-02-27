Садыр Жапаров утвердил закон о безвизовых поездках дипломатов в Черногорию

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Черногории об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов", подписанного 26 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем 30 января 2025 года для выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения.

Соглашение освобождает граждан обеих сторон, обладающих действительными дипломатическими или служебными паспортами, от визовых требований для въезда, транзита, пребывания или выезда на срок до 90 дней в течение 180 дней с момента первого въезда.