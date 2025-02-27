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Садыр Жапаров утвердил закон о безвизовых поездках дипломатов в Черногорию

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Черногории об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов", подписанного 26 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем 30 января 2025 года для выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения.

Соглашение освобождает граждан обеих сторон, обладающих действительными дипломатическими или служебными паспортами, от визовых требований для въезда, транзита, пребывания или выезда на срок до 90 дней в течение 180 дней с момента первого въезда.


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URL: https://www.vb.kg/443389
Теги:
виза, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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