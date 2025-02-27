Житель Чолпон-Аты пытался дать крупную взятку сотруднику ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В январе 2025 года сотрудники ГКНБ начали доследственную проверку в отношении гражданина К.К., который, не имея официальных источников дохода, незаконно приобрел дорогостоящие имущества и легализовал их на территории города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий К.К. предложил сотрудникам ГКНБ взятку в особо крупном размере за принятие положительного решения по результатам проверки.

25 февраля гражданин К.К. был задержан с поличным при передаче взятки в размере 29 000 долларов.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, проводится дальнейшее расследование.