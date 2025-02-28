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Топ-10 величайших бойцов ММА всех времен (версия 2025 года)

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- Самуэль Деди Ирие
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1. Джон Джонс (27-1, 1 NC)

Достижения: Самый долгий чемпион в полутяжелом весе, чемпион в двух дивизионах (LHW & HW).

Почему? Практически непобедим, победил несколько поколений элитных бойцов.

Знаковые победы: Даниэль Кормье, Александр Густафссон, Сирил Ган, Лиото Мачида, Гловер Тейшейра.

2. Жорж Сен-Пьер (26-2)

Достижения: Чемпион UFC в двух дивизионах (полусредний и средний вес), 9 защит титула.

Почему? Великий стратег, доминировал как в борьбе, так и в ударной технике. Завершил карьеру на вершине, отомстив за оба своих поражения.

Знаковые победы: Мэтт Хьюз, Би Джей Пенн, Ник Диаз, Майкл Биспинг.

3. Хабиб Нурмагомедов (29-0)

Достижения: Чемпион UFC в легком весе (2018-2021), завершил карьеру непобежденным.

Почему? Непробиваемая борьба, никогда не был сбит с ног и не получал рассечений в карьере.

Знаковые победы: Конор Макгрегор, Дастин Порье, Джастин Гейджи.

4. Андерсон Силва (34-11, 1 NC)

Достижения: Самый долгий чемпионский рейн в истории UFC (2 457 дней), 10 защит титула.

Почему? Один из самых креативных и доминирующих ударников в истории MMA.

Знаковые победы: Рич Франклин, Витор Белфорт, Чейл Соннен, Дэн Хендерсон.

5. Фёдор Емельяненко (40-7, 1 NC)

Достижения: Чемпион Pride FC в тяжелом весе, 28 боев без поражений.

Почему? Один из самых универсальных тяжеловесов, доминировал в дивизионе почти десятилетие.

Знаковые победы: Мирко Кро Коп, Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман.

6. Деметриус Джонсон (25-4-1)

Достижения: 11 защит титула UFC в наилегчайшем весе, чемпион ONE.

Почему? Один из самых техничных бойцов в истории, совершенен во всех аспектах MMA.

Знаковые победы: Генри Сехудо, Джозеф Бенавидес, Кёдзи Хоригучи.

7. Даниэль Кормье (22-3, 1 NC)

Достижения: Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе.

Почему? Элитная борьба, мощный удар, побеждал лучших в двух весовых категориях.

Знаковые победы: Стипе Миочич, Энтони Джонсон, Деррик Льюис.

8. Стипе Миочич (20-4)

Достижения: Рекорд UFC по количеству защит титула в тяжелом весе (4).

Почему? Считается величайшим чемпионом UFC в тяжелом весе, сочетает нокаутирующую мощь и борьбу.

Знаковые победы: Фрэнсис Нганну, Даниэль Кормье, Джуниор дос Сантос.

9. Жозе Альдо (31-8)

Достижения: Чемпион WEC и UFC в полулегком весе, 9 защит титула.

Почему? Почти десятилетие доминировал в своем дивизионе, легендарный ударник с выдающейся защитой от тейкдаунов.

Знаковые победы: Фрэнки Эдгар, Чад Мендес, Юрайя Фейбер.

10. Генри Сехудо (16-3)

Достижения: Олимпийский чемпион по борьбе, чемпион UFC в двух весовых категориях (наилегчайший и легчайший вес).

Почему? Единственный олимпийский чемпион, выигравший титулы в двух дивизионах UFC, побеждал легенд в обоих весах.

Знаковые победы: Деметриус Джонсон, Ти Джей Диллашоу, Доминик Крус.

Почетные упоминания:

- Конор Макгрегор – первый чемпион UFC в двух дивизионах одновременно, но нестабильность в карьере мешает ему попасть в топ-10.

- Исраэль Адесанья – доминировал в среднем весе, но не смог добиться успеха в более тяжелых категориях.

- Александр Волкановски и Камару Усман – великие чемпионы, но чуть-чуть не дотягивают до топ-10.


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URL: https://www.vb.kg/443393
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