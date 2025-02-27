Возле "Ынтымак Ордо" бетонный забор упал на девушку

На территории бывшего парка "Фламинго", который находится на балансе Управления делами президента, бетонный забор упал на 19-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу N4, где у нее был диагностирован перелом ноги в двух местах.

По сообщению очевидцев, авария произошла 26 февраля около 17:30 на стройке неподалеку от нового здания администрации президента "Ынтымак Ордо".

"Со стороны стройки прям возле забора самосвалами складировали строительный мусор. И вот в последний раз из-за халатности рабочих забор не выдержал и упал прямо на дорогу, по которой как раз шла девушка. А ведь по этой дороге дети регулярно ходят в школу. Почему хотя бы знак не поставили. Кто ответит за такую халатность?", - задаются вопросом очевидцы.

Напомним, ранее управделами президента КР Каныбек Туманбаев заявлял, что на территории бывшего парка "Фламинго" будет построен конгресс-холл, где в 2026 году будут заседать главы стран-участниц ШОС.