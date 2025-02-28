"Коллекционные монеты Нацбанка - не только хобби, но и выгодное вложение"

С 1995 года Национальный банк Кыргызстана активно развивает рынок нумизматики, выпуская коллекционные монеты из золота, серебра и медно-никелевого сплава. Первые монеты, посвященные тысячелетию "Манаса", стали основой богатой коллекции, со временем расширившись новыми коллекционными монетами, которые по тематике объединены в различные серии. Уникальные дизайны и ограниченные тиражи привлекают внимание коллекционеров, как внутри страны, так и за ее пределами. На аукционах стоимость отдельных коллекционных монет может достигать сотен тысяч сомов, что подчеркивает значимость инвестиций в нумизматику и растущий интерес к этому увлекательному хобби среди людей всех возрастов. Об этом нашему изданию vb.kg рассказала главный специалист отдела по работе с общественностью Нацбанка Кыргызстана Сабыр кызы Анара.

Какие коллекционные монеты выпускались Национальным банком Кыргызстана в разные годы?

С 1995 года Национальный банк выпускает коллекционные монеты из золота, серебра и медно-никелевого сплава для развития рынка нумизматики. Первые монеты были посвящены тысячелетию "Манаса" и выпускались в золоте и серебре. Позднее появились золотая монета "Ош 3000" и другие коллекционные монеты серии: "Красная книга Кыргызстана", "Кыргызский каганат", "Кыргызский спорт", "Традиции и обычаи", "Великий шёлковый путь", "ЕврАзЭС" и монеты, посвящённые произведениям Чингиза Айтматова.

Нумизматические монеты ценятся за ограниченный тираж, оригинальные дизайнерские решения по той или иной тематике, а также за применяемые технологии и металл при чеканке монет. Как правило, коллекционные монеты выпускаются ограниченным тиражом от 500 до 3000 экземпляров. Тираж медно-никелевых монет доходили до 5000 экземпляров.

Спрос на них настолько велик, что тиражи быстро расходятся. Есть монеты, которые были реализованы в течении двух рабочих дней.

Расскажите яркие моменты юбилейного аукциона, который прошел в 2023 году?

Национальным банком в 2023 году был проведен юбилейный аукцион посвящённый 30-летию национальной валюты. Я принимала участие в качестве участника аукциона, и у меня вызвал восторг момент, когда лот со стартовой стоимостью 94 000 сом был продан по итогам аукциона за 180 000 сом. Это говорит о повышенном интересе коллекционеров-нумизматов к коллекционным монетам, выпускаемыми Национальным банком.

Несмотря на ежегодный рост цен, число коллекционеров увеличивается, в том числе среди школьников, которых поддерживают родители.

Стать обладателями коллекционных монет могут как в оффлайн формате, так и онлайн через сайт Национального банка по продаже нумизматических ценностей.

Одна из последних коллекционных монет Национального банка, которая выпущена в оборот, - золотая монета "Айкол Манас", номиналом в 200 сом, стоимостью 123 400 сомов. Она ещё доступна к приобретению, в отличие от других золотых монет, которые полностью реализованы. Кроме вышеназванных золотых монет "1000-летие эпоса "Манас"" и"Айкөл Манас", Национальным банком были выпущены золотые монеты "Ош-3000", "200 лет Курманжан Датке", "Снежный барс" и "Независимой КР - 30 лет".

Каждая коллекционная монета, независимо из какого металла она изготовлена, раскрывает философию кыргызского народа и уникальна по своему содержанию и по-своему привлекательна. Ведь они являются не только сувенирным продуктом или предметом коллекционирования, но и важным источником информации. Национальный банк, выпуская коллекционные монеты, увековечивает исторические события, связанные со становлением кыргызской государственности, памятники культуры, отмечает юбилейные даты и достижения в области культуры и спорта, возрождения национальных обычаев и игр, популяризацию исчезающих видов фауны и флоры нашей страны.

Какую роль играют аукционы в формировании цен на вторичном рынке нумизматических монет Кыргызстана?

Следует отметить, что Национальный банк только реализует коллекционные монеты, но обратно их не выкупает. Аукционы играют важную роль в формировании цен на вторичном рынке нумизматических монет Кыргызстана. Дальнейшие сделки по купле-продаже происходят на вторичном рынке среди нумизматов. Как правило, нумизматы при совершении сделок на вторичном рынке, отталкиваются от итогов аукциона. До пандемии они проводились ежегодно, но теперь проходят только юбилейные аукционы раз в пять лет. На них выставляются монеты, которые уже недоступны к продаже.

Те монеты, которые ещё есть в наличии, можно приобрести по установленной цене в кассах Национального банка, как в г. Бишкек, так и областных управлениях Национального банка, то есть во всех регионах страны. Кто хочет стать обладателями коллекционных монет, выпускаемых Национальным банком, могут для начала заглянуть на официальный сайт www.nbkr.kg (вкладка "Коллекционные монеты Национального банка Кыргызской Республики"), и узнать есть она в продаже, какие у нее технические параметры и т.д.

Отметить какая монета, какая серия вызывает особый интерес у нумизматов очень сложно, поскольку они заинтересованы в приобретении абсолютно всех коллекционных монет. Ведь Национальный банк выпускает коллекционные монеты с применением современных технологий монетного производства: золочения, голограммы, тампонной печати, оксидирования, вставки различных камней (бриллианты, кристаллы Сваровски).

Как Национальный банк Кыргызстана устанавливает цены на золотые слитки и какие примеры цен на золото были приведены?

Национальный банк продает и выкупает золотые слитки с 2015 года в качестве инвестиционного инструмента. Цена продажи и обратно выкупа устанавливается ежедневно в национальной валюте и размещается на главной странице официального интернет-сайта Национального банка Кыргызской Республики и в разделе "Мерные слитки".

Цена за 1 слиток включает:

- стоимость золота, установленная по вечернему фиксингу (в долларах США) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов на предыдущий рабочий день, по официальному курсу национальной валюты (сом) к доллару США;

- затраты Национального банка на изготовление мерных слитков, включающие стоимость драгоценного металла, затраты на упаковку, транспортные расходы, расходы на страховку, налоги и таможенное оформление.

Для посетителей музея, при проведении экскурсий школьникам и студентам предоставляются общие понятия о финансовой грамотности, в ходе которого дается информация, что накапливая сбережения, каким образом постепенно можно стать обладателями золотых мерных слитков. Например, купив два 1-граммовых слитка, можно продать их и приобрести один 2-граммовый, сэкономив от 1500 до–3000 сом. Повторяя этот процесс, можно стать обладателями больших количеств слитков или более крупных слитков.

Говоря о золотых слитках, стоит отметить, что стандартный слиток золота весит от 7 до 14 килограммов.

К сведению, Национальный банк осуществляет обратный выкуп только тех золотых слитков, которые выпущены Нацбанком.

Национальный банк вместе с выпуском в обращение коллекционных монет, принимает участие в престижных международных монетных конкурсах. Так, серия монет "Произведения Чингиза Айтматова на монетах" награждена почетным дипломом от Торгового дома "БИБЛИО-ГЛОБУС" в рамках четвертого международного конкурса памятных монет "Монетное созвездие – 2010", проходившего в г. Санкт-Петербург, а коллекционная монета серии "Великий шелковый путь" является победителем конкурса "Монета года", проведенного в 2013 году издательством "Krause Publications" в г. Берлин, в номинации "Наиболее исторически значимая монета". Коллекционная серебряная монета "Саймалуу- Таш" заняла третье место в международном конкурсе "Монетное созвездие 2014" в г. Москва в номинации "Серебряная монета года". Также коллекционные монеты "Азиатские игры", "Спасибо за жизнь!" и "Предмет быта: тай-туяк" заняли третьи места и номинированы почетными дипломами в международном конкурсе "Монетное созвездие" в 2022,2023 и 2024 годах.