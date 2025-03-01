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В Кара-Жыгаче неизвестные построили на пашне 9 домов

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- Светлана Лаптева
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Службой земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлено, что неизвестными лицами на пахотных землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в контуре №9 и №10 Кара-Жыгачского айылного аймака Чуйской области, построено 5 фундаментов, 9 домов и 1 бытовое здание, а также в целях прокладки дорог на орошаемых землях шириной 425 метров и шириной 6 метров были сброшены песок и гравий.

В результате, в связи с возможным наличием признаков преступления в действиях вышеуказанных неизвестных граждан, на основании статьи 212 Уголовного кодекса Кыргызской Республики материалы по вышеуказанным участкам переданы в Чуйское ОВД для рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/443405
Теги:
нарушения, Чуйская область
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