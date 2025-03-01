В Кара-Жыгаче неизвестные построили на пашне 9 домов

Службой земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлено, что неизвестными лицами на пахотных землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в контуре №9 и №10 Кара-Жыгачского айылного аймака Чуйской области, построено 5 фундаментов, 9 домов и 1 бытовое здание, а также в целях прокладки дорог на орошаемых землях шириной 425 метров и шириной 6 метров были сброшены песок и гравий.

В результате, в связи с возможным наличием признаков преступления в действиях вышеуказанных неизвестных граждан, на основании статьи 212 Уголовного кодекса Кыргызской Республики материалы по вышеуказанным участкам переданы в Чуйское ОВД для рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения.