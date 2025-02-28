Садыр Жапаров между Западом и Китаем

Традиционно считалось, что Центральная Азия – мягкое подбрюшье России, через которое коллективный Запад старается устроить россиянам "сладкую жизнь". Теперь ситуация поменялась, акценты сместились. Теперь этот регион, скорее, подбрюшье Китая. К которому у всё того же коллективного Запада большие претензии. И речь идёт уже о выборе не между Россией и Западом, а между Западом и Китаем.

Что происходит в мировой политике? Происходит странное, ещё вчера казавшееся невероятным, хотя и предсказанное некоторыми аналитиками. Жёсткое противостояние двух сверхдержав, России и США, обернулось почти союзничеством. Путин и Трамп неожиданно объединили усилия по скорейшему завершению российско-украинского конфликта и вроде бы даже поняли друг друга по некоторым важным в этом отношении моментам. Крепкой дружбой на века этот альянс не назовёшь (да он в неё и не перерастёт, он и не нужен), однако налицо факт: два политика мировой значимости подружились против Зеленского.

Кыргызстану, в отличие от России, Америка уже тридцать с лишним лет навязывает свою любовь и дружбу. Одурманенные кыргызстанцы сначала вроде бы были совершенно не против. Потом заокеанские друзья становились всё более назойливыми. Психологи такие отношения называют абьюзивными – когда партнёр клянётся тебе в любви до гроба, потихоньку закручивая гайки. Чем дальше, тем безапелляционнее диктует тебе правила жизни, устанавливает запреты и рамки, за которые тебе заходить нельзя под страхом весьма серьёзных неприятностей. Под разными предлогами отваживает всех твоих друзей, оставляя в приоритете только себя – самого-самого, единственного и неповторимого. В конце концов вытягивает из тебя всё, что ему потребно, и отбрасывает, как конфетный фантик.

В своё время с головой в эти абьюзивные отношения влез Алмазбек Атамбаев. И сегодня его сторонники с вожделением и обожанием поглядывают на Запад и готовы пожертвовать родиной ради мимолётной американской похвалы. Подобно созависимой жене абьюзера призывают его на помощь в каждой мало-мальски затруднительной внутренней ситуации. Помните фильм "Обыкновенное чудо"? "А ещё я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу".

Врагов кыргызских западопоклонников никто, к счастью, в крыс не превращает. Но по любому не понравившемуся оппозиционерам поводу в Кыргызстане появляется некая важная персона ОТТУДА и грозит президенту пальчиком. "Кемпирабадцев" и лжежурналистов сажать нельзя, закон об НПО принимать нельзя, "правозащитников" трогать нельзя, с Россией водиться нельзя – плохому научит.

Наиболее решительно настроенные "переживатели за кыргызский народ" буквально уговаривают коллективного западного дяденьку ввести против Кыргызстана ещё какие-нибудь заковыристые санкции…

Садыр Жапаров не в пример Алмазбеку Шаршеновичу все эти "аяяй" пресекает на корню. Напоминая заботливым товарищам, что Кыргызстан – страна взрослая, совершеннолетняя, суверенная и вполне способна свои внутренние проблемы решать самостоятельно.

Китай проводит в Кыргызстане принципиально иную политику. Ничего не требует, никому не угрожает, действует мягко и ненавязчиво. И потихоньку отвоёвывает себе достойное место и в сердцах кыргызстанцев, и в Кыргызской Республике в целом. Одна только железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан чего стоит. Для Кыргызстана это проект стратегической важности, для Запада (да и для России) – досадная кость в горле. Грузы начнут ходить "не тем" маршрутом. Республика уходит из-под влияния тех и этих, становясь всё более независимой и самодостаточной.

Россия своё недовольство не проявляет и вообще не ведёт себя как абьюзер, сохраняя с Кыргызстаном равноправное многолетнее партнёрство. Запад, как и положено абьюзеру, от словесных угроз переходит к активным действиям.

Ни на одну страну Центральноазиатского региона в таком изобилии не сыплются западные санкции. На сегодняшний день таких опальных компаний в стране – более двадцати. Сам по себе факт примечательный. Означающий, что президент Кыргызской Республики сумел заставить Запад считаться с нашей страной и воспринимать её как полноценного собеседника-оппонента.

Снова оказался под санкциями многострадальный кыргызский банк "Керемет". Сначала, в нынешнем январе, его включили в санкционный список США из-за "тесных связей с российским олигархом, имеющим тесные связи с российским правительством". Прямо-таки – "я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". Теперь, уже в феврале, банк опять попал под санкции. Вторично – под вторичные. Или уже под третичные?

И это притом, что в антироссийских санкциях уже, пожалуй, нет никакого смысла. Исход российской СВО практически предрешён – по крайней мере американскому президенту Дональду Трампу уже ясно, чьей стороны он держится и кому сочувствует…

А что если теперь на Кыргызстан обрушатся санкции антикитайские? Что если Запад в свойственной ему манере даёт понять, что пора определяться? Китай, в отличие от Кыргызстана, Америке несимпатичен. И, в общем и целом решив вопрос с Россией (Украину вообще никто в расчёт не берёт), США продолжат перетягивание нашей страны к себе – только уже не от России, а от КНР?

От России Кыргызстан оторвать практически нереально. Слишком многое нас связывает самыми крепкими узами. С Китаем мы связаны территориально и экономически. Идеологически мы разные (китайский социализм никак не коррелирует ни с Кыргызстаном, ни с США, ни с Россией). Но скажем так: Китай гораздо ближе к Кыргызстану, чем к России и странам Запада.

- Кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне, - говорил на переговорах в Сиане Садыр Жапаров. – Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешённых вопросов. Китай уже стал одним из основных торговых и инвестиционных партнёров Кыргызстана…

С первых дней своего президентства Жапаров не стал юлить и честно заявил: у Кыргызстана нет врагов, есть друзья и союзники. Республика в первую очередь заботится о своих интересах и выстраивает со всеми соответствующие деловые партнёрские отношения. Жапаров – не Акаев, который под маской большой любви к России исподтишка подгаживал ей же. Он и не Атамбаев, который даже сейчас продолжает поддерживать морально и материально западное давление на Кыргызстан. И всем партнёрам – реальным и потенциальным – давно пора понять: выкручивать руки Жапарову, требуя определиться – с кем он – по меньшей мере неразумно и не приведёт ни к чему хорошему.

Суть жапаровской политики: дружить и сотрудничать со всеми, но лишь до тех пор, пока друзья не начинают во всех смыслах переходить границы.

И многовекторная политика Кыргызстана – это не всеядность и беспринципность, а грамотный и взвешенный подход, основанный на реалиях современности.