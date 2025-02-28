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Неймар проигнорировал Месси и Роналду, назвав Пеле величайшим в истории

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильская футбольная звезда Неймар вызвал споры в футбольном мире, исключив Лионеля Месси и Криштиану Роналду из своего списка величайших игроков всех времён (GOAT), вместо этого назвав Пеле истинным королем футбола.

В недавнем интервью Неймар ясно выразил свою позицию, заявив: "Дело не в том, что я не хотел быть королем, а в том, что для меня есть только один король, и это Пеле". Это заявление подтверждает глубокое восхищение Неймара бразильской легендой, которая выиграла три чемпионата мира FIFA и считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Решение Неймара исключить Месси и Роналду из своего выбора GOAT стало неожиданностью для многих, учитывая его личные и профессиональные отношения с обоими. Он играл вместе с Месси в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермен", составляя одно из самых грозных атакующих трио в современном футболе. Кроме того, он неоднократно открыто выражал своё уважение к Роналду.

Пеле, который скончался в декабре 2022 года, остаётся почитаемой фигурой в бразильском футболе, забив более 1000 голов за карьеру и сыграв ключевую роль в доминировании Бразилии на международной арене. Комментарии Неймара подчёркивают долговечное влияние наследия Пеле и его влияние на поколения бразильских футболистов.

Дискуссия о величайшем игроке всех времён в футболе продолжается, и Месси с Роналду по-прежнему считаются двумя величайшими игроками своего поколения. Однако для Неймара этот титул принадлежит только одному человеку - Пеле.


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URL: https://www.vb.kg/443414
Теги:
футбол
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