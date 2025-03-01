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Тодд Боули объяснил решение "Челси" не подписывать контракт с Осимхеном

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- Самуэль Деди Ирие
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Совладелец ФК "Челси" Тодд Боули прояснил позицию клуба относительно отказа от подписания контракта с таким игроком как Виктор Осимхен из "Наполи", несмотря на продолжающиеся проблемы команды.

Выступая на саммите футбольного бизнеса в Лондоне, Боули подчеркнул сложности с приобретением высококлассных нападающих на современном рынке. "Нападающих сложно найти. Это не так, что заходишь в супермаркет и говоришь: "Я возьму нападающего". Это невероятный набор навыков, и важен правильный менталитет", - объяснил он.

"Челси" активно интересовался Осимхеном, но не смог достичь соглашения с "Наполи" о возможном трансфере. Это решение оставило команду без явного лидера в атаке, особенно на фоне продолжающегося кризиса с травмами ключевых форвардов.

С момента прихода Боули в 2022 году "Челси" потратил более 1,2 миллиарда фунтов на новых игроков. Однако результаты остаются нестабильными, что вызывает растущее недовольство среди болельщиков. Трансферная стратегия клуба подвергается критике, а фанаты задаются вопросами о долгосрочном видении развития команды.

Несмотря на критику, Боули настаивает, что "Челси" действует стратегически, ориентируясь на устойчивый рост, а не краткосрочные решения. "Мы учимся на ходу и стремимся построить что-то особенное на будущее", - заявил он.

Пока "Челси" продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с комплектованием состава и стабильностью результатов, отсутствие опытного бомбардира остается одной из главных тем обсуждений среди болельщиков и экспертов.


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URL: https://www.vb.kg/443417
Теги:
футбол
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