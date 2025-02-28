Дмитрий Бивол поднялся на 4-е место в рейтинге "The Ring"

Боксер Дмитрий Бивол поднялся на 4-е место в обновленном рейтинге "The Ring" в категории "порядок лучших боксеров мира" (P4P). Это стало возможным после его блестящей победы в реванше против соотечественника Артура Бетербиева. Бивол одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Победа, состоявшаяся 23 февраля 2025 года, вывела Бивола на 4-е место, обогнав Бетербиева, который ранее занимал эту позицию. Этот успех укрепляет позицию Бивола среди мировых лидеров бокса, продемонстрировав его мастерство и доминирование на ринге.

Обновленный рейтинг выглядит следующим образом:

1.Александр Усик

2.Наоя Иноуэ

3.Терренс Кроуфорд

4.Дмитрий Бивол

5.Артур Бетербиев

6.Джейсон Родригес

7.Сауль "Канело" Альварес

8.Джервонта Дэвис

9.Дзюнто Накатани

10.Девин Хейни

Подъем Бивола на 4-е место - это важная веха в его карьере, которая окончательно подтверждает его место среди лучших боксеров мира.