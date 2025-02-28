Дмитрий Бивол поднялся на 4-е место в рейтинге "The Ring"

Боксер Дмитрий Бивол поднялся на 4-е место в обновленном рейтинге "The Ring" в категории "порядок лучших боксеров мира" (P4P). Это стало возможным после его блестящей победы в реванше против соотечественника Артура Бетербиева. Бивол одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Победа, состоявшаяся 23 февраля 2025 года, вывела Бивола на 4-е место, обогнав Бетербиева, который ранее занимал эту позицию. Этот успех укрепляет позицию Бивола среди мировых лидеров бокса, продемонстрировав его мастерство и доминирование на ринге.
Обновленный рейтинг выглядит следующим образом:
1.Александр Усик
2.Наоя Иноуэ
3.Терренс Кроуфорд
4.Дмитрий Бивол
5.Артур Бетербиев
6.Джейсон Родригес
7.Сауль "Канело" Альварес
8.Джервонта Дэвис
9.Дзюнто Накатани
10.Девин Хейни
Подъем Бивола на 4-е место - это важная веха в его карьере, которая окончательно подтверждает его место среди лучших боксеров мира.