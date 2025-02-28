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В Бишкеке прошла презентация новых форм для сборных команд Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялось значимое событие - презентация новых форм для сборных команд Кыргызстана. На мероприятии, которое собрало спортсменов, тренеров, спортивных чиновников и болельщиков, была представлена новая форма для футбольной, баскетбольной и других сборных команд страны.

Новая коллекция является результатом сотрудничества кыргызских дизайнеров и международных брендов спортивной одежды, акцентируя внимание на современности, комфорте и национальной гордости. Форма получила обновленный дизайн с яркими цветами, символами культурного наследия Кыргызстана и передовыми технологиями, направленными на улучшение производительности спортсменов.

На презентации присутствовали ключевые фигуры кыргызского спорта, которые выразили свою радость и гордость новой коллекцией. Также в мероприятии участвовали игроки национальной футбольной команды, продемонстрировавшие новую форму во время презентации.

"Мы гордимся этой новой формой, которая представляет не только наших спортсменов, но и дух нашей нации", - сказал представитель Федерации футбола Кыргызстана.

Запуск коллекции ожидается как источник вдохновения для спортсменов и болельщиков, способствующий национальной гордости в преддверии международных соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/443421
Теги:
спорт, Кыргызстан
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