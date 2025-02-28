Новая порода овец "Ала-Тоо" получила право на получение патента

Новая кыргызская мясо-сальная порода овец "Ала-Тоо" получило право на получение патента, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В целях придания правового статуса селекционному достижению в отрасли овцеводства Научно-технический совет Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ при Министерстве водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, рассмотрев результаты Комиссии по апробации (испытания) овец новой кыргызской мясо-сальной породы "Ала-Тоо", проголосовали положительно за придание правового статуса новой кыргызской мясо-сальной породе "Ала-Тоо".

Для справки: порода овец "Ала-Тоо" считается новой породой мясосального направления, выведенной путем скрещивания местных овец с гиссарскими овцами.