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ГКНБ задержан "положенец" Ала-Букинского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР совместно с УВД Джалал-Абадской области задержан уроженец Ала-Букинского района А.А.Н., являющегося активным членом ОПГ и ранее занимавшего статус т.н. "положенца" Ала-Букинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 11 января 2025 года А.А.Н., находясь на территории РФ, через своих сообщников организовал поджог продуктового и строительного магазинов "Мурас" и "Мурас 2", расположенных в селе Орукту Ала-Букинского района. Мотивом для совершения преступления стал имеющиеся между А.А.Н. и владельцем магазинов Б.З.Т. конфликт на основе личных неприязненных отношений. Сумма материального ущерба в результате происшествия составила порядка 43 млн. сомов.

Ранее по данному факту были задержаны исполнители указанного поджога уроженцы и жители Ошской области З.А.Т., К.А.Т., Н.у.У., а также житель Ала-Букинского района А.Н.З., который состоял на учете МВД КР как активный член ОПГ и исполнял роль посредника.

В настоящее время задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ КР, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/443425
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ
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