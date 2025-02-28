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МВД: Задержан иностранец, хранивший гранату и боеприпасы

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- Бермет Таалайбекова
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Сотрудники ГУУР МВД получили информацию о мужчине, который хранит боевую гранату и боеприпасы и намерен использовать их для преступных целей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативных мероприятий установлены его личность и адрес проживания. Выяснилось, что подозреваемый является иностранным гражданином.

Возбуждено уголовное дело, начато следствие.

В Бишкеке по месту жительства фигуранта проведён обыск, в результате которого изъяты граната РГД-5, боевые патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова, SIM-карты различных мобильных операторов, банковские карты, а также литература сомнительного содержания.

По подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин А.А., 1995 года рождения. Он водворён в изолятор временного содержания.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение его возможной причастности к другим преступлениям.

МВД просит пострадавших от действий злоумышленника обращаться по телефону: 0 552 703 300.


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URL: https://www.vb.kg/443426
Теги:
задержание, оружие, Бишкек, МВД
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