МВД: Задержан иностранец, хранивший гранату и боеприпасы

Сотрудники ГУУР МВД получили информацию о мужчине, который хранит боевую гранату и боеприпасы и намерен использовать их для преступных целей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативных мероприятий установлены его личность и адрес проживания. Выяснилось, что подозреваемый является иностранным гражданином.

Возбуждено уголовное дело, начато следствие.

В Бишкеке по месту жительства фигуранта проведён обыск, в результате которого изъяты граната РГД-5, боевые патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова, SIM-карты различных мобильных операторов, банковские карты, а также литература сомнительного содержания.

По подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин А.А., 1995 года рождения. Он водворён в изолятор временного содержания.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение его возможной причастности к другим преступлениям.

МВД просит пострадавших от действий злоумышленника обращаться по телефону: 0 552 703 300.