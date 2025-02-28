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Застрахованные граждане КР могут сдать до 52 анализов бесплатно

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам Кыргызстана, что они имеют право на бесплатные лабораторные и диагностические исследования в Центрах семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, застрахованные граждане могут бесплатно пройти до 52 видов анализов, если имеются показания от семейного врача. Для этого необходимо:

1. Прописаться в Центре семейной медицины.

2. Обратиться к семейному врачу.

3. Пройти консультацию.

4. Получить направление на исследования.

Бесплатные исследования доступны для:

- Граждан с полисом ОМС.

- Работников, за которых работодатели оплачивают взносы на ОМС.

- Пенсионеров, детей, студентов, военнослужащих и других категорий граждан.

Для незастрахованных граждан предусмотрена возможность сдать 12 видов анализов бесплатно при тех же условиях. Для уточнения доступных анализов можно обратиться в свой Центр семейной медицины.

Для получения дополнительной информации граждане могут позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 113.


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URL: https://www.vb.kg/443429
Теги:
ФОМС, ЦСМ, Кыргызстан, здоровье, врачи
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