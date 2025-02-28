Застрахованные граждане КР могут сдать до 52 анализов бесплатно

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам Кыргызстана, что они имеют право на бесплатные лабораторные и диагностические исследования в Центрах семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, застрахованные граждане могут бесплатно пройти до 52 видов анализов, если имеются показания от семейного врача. Для этого необходимо:
1. Прописаться в Центре семейной медицины.
2. Обратиться к семейному врачу.
3. Пройти консультацию.
4. Получить направление на исследования.
Бесплатные исследования доступны для:
- Граждан с полисом ОМС.
- Работников, за которых работодатели оплачивают взносы на ОМС.
- Пенсионеров, детей, студентов, военнослужащих и других категорий граждан.
Для незастрахованных граждан предусмотрена возможность сдать 12 видов анализов бесплатно при тех же условиях. Для уточнения доступных анализов можно обратиться в свой Центр семейной медицины.
Для получения дополнительной информации граждане могут позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 113.