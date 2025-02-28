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Директору Департамента внешних связей ОшГУ вручили венгерский орден

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- Назгуль Абдыразакова
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Директору Департамента внешних связей ОшГУ Сайкал Ибраимовой награждена Офицерским крестом Венгерского ордена Заслуг. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства.

В Бишкеке состоялось вручение Офицерского креста Венгерского ордена заслуг. Почетными гостями мероприятия стали представители Министерства образования и науки Кыргызской Республики и кыргызских университетов-партнеров, а также почетный консул Венгрии в городе Ош - Алмаз Арстанбаев.

Высокая награда была вручена Сайкал Ибраимовой, директору Департамента внешних связей Ошского государственного университета, в знак признания значимости её вклада в развитие образовательных и культурных связей между Венгрией и Кыргызской Республикой, в частности, университетского преподавания венгерского языка.

В 2021 году в Ошском государственном университете впервые в Кыргызстане был запущен проект преподавания венгерского языка, что стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений между двумя странами. С момента запуска Сайкал Ибраимова активно курировала проект, который открыл двери для студентов, стремящихся узнать венгерскую культуру, традиции и историю через изучение языка.

Как отметил в своей речи заместитель посла Венгрии Мариш Жолт, за пять лет работы проект не только способствовал академическому росту студентов Ошского государственного университета, но и внес важный вклад в развитие культурного многообразия города Ош через совместные мероприятия университета и посольства - Дни венгерской культуры, кинопоказы, выставки и т.д.

- Это стало возможным благодаря инициативе и целеустремлённой работе госпожи Ибраимовой, а также постоянной поддержке руководства Ошского государственного университета, - добавил заместитель посла.


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URL: https://www.vb.kg/443434
Теги:
вуз, награда, Ош, посольство, Венгрия
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