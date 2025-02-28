В 2024 году Турция приняла 62,2 млн туристов

В 2024 году Турция приняла 62,2 миллиона туристов, продемонстрировав рост на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель также на 20,3% превышает уровень допандемийного 2019 года. Таким образом, страна превысила свои целевые показатели - 60 миллионов туристов, объявленные в начале 2024 года, и 61 миллион, обновленные в октябре.

Доходы от туризма составили 61,1 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем в 2023 году. Таким образом, 2024 год стал самым успешным годом в истории туризма Турции.

Основные рынки Турции - Европа, Ближний Восток и Центральная Азия - сохранили свои лидирующие позиции, в то время как рынки Америки, Индии и Китая показали стремительный рост. Тройка ведущих стран по числу туристов осталась неизменной: Россия, Германия и Великобритания. При этом поток туристов из США увеличился на 8,1%, из Китая - на 65,1%, а из Индии - на 20,7%.

В 2024 году возрос и интерес граждан Кыргызстана к Турции. Количество граждан Кыргызстана, посетивших Турцию, увеличилось на 8,4% по сравнению с 2023 годом и составило 184 174 человека.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в Турции составила 10,7 дня, а доход на одного туриста достиг 972 долларов США. Согласно данным UN Tourism, Турция входит в пятерку самых популярных туристических направлений мира.