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Энергетики КР просят население экономно использовать электроэнергию

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- Бермет Таалайбекова
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В связи с началом реконструкции гидроагрегата №3 Токтогульской ГЭС (энергообъект ОАО Электрические станции), в энергосистеме республики генерация электроэнергии снижена, так как в настоящее время на этой основной ГЭС функционируют три гидроагрегата из четырех. Об этом сообщает ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Учитывая указанную ситуацию энергетики обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии.

Напомним: После завершения этой реконструкции мощность Токтогульской ГЭС увеличится еще на дополнительные 60 МВт и общий объем мощности станции составит 1 440 МВт.


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URL: https://www.vb.kg/443438
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан, электричество
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