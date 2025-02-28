Энергетики КР просят население экономно использовать электроэнергию

В связи с началом реконструкции гидроагрегата №3 Токтогульской ГЭС (энергообъект ОАО Электрические станции), в энергосистеме республики генерация электроэнергии снижена, так как в настоящее время на этой основной ГЭС функционируют три гидроагрегата из четырех. Об этом сообщает ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Учитывая указанную ситуацию энергетики обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии.

Напомним: После завершения этой реконструкции мощность Токтогульской ГЭС увеличится еще на дополнительные 60 МВт и общий объем мощности станции составит 1 440 МВт.