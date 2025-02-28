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Рамазан – 2025. Расписание поста в священный месяц

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В Кыргызстане в этом году священный месяц Рамазан выпадает на 1 марта.

КНИА "Кабар" подготовило календарь священного поста на 2025 год на основе данных об утреннем и вечернем намазах, предоставленных Духовным управлением мусульман Кыргызстана.

В таблице указаны время начало поста и разговения для городов Бишкек, Ош и регионов.

Рамазан - священный месяц в календаре мусульман. Рамазан считается одним из пяти столпов ислама – одной из пяти священных основ религии для каждого верующего.

Рамазан - это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Традиционно его начало отсчитывают с появления луны. При этом нет строго фиксированной даты – начало ежегодно приходится на разное время. Все дело в особенности лунного календаря: он на 11 дней короче, чем Григорианский. Из-за этого Рамазан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлый раз.

В течении этого месяцы мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела.


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URL: https://www.vb.kg/443440
Теги:
Орозо айт, ДУМК, Кыргызстан
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