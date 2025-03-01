Садыр Жапаров поддержал новый законопроект о выборах

Новый законопроект "О президентских и парламентских выборах" вынесен на общественное обсуждение. Агентство "Кабар" обратилось к главе государства за комментариями о приоритетах и необходимости данного законопроекта.

Садыр Нургожоевич! Спикер Жогорку Кенеша Нурлан Тургунбек уулу вместе с рядом депутатов предложил законопроект, связанный с выборами депутатов Жогорку Кенеша, и в настоящее время он находится на общественном обсуждении. Средства массовой информации организуют дискуссии по этому вопросу, а наши граждане активно выражают свое мнение в социальных сетях.

В связи с этим, мы хотели бы получить ответы на вопросы, касающиеся выборов в нашей стране.

- За годы независимости Кыргызстан, кажется, испробовал все возможные системы выборов народных представителей. До 1999 года существовал двухпалатный Жогорку Кенеш, депутаты которого избирались по мажоритарной системе в одномандатных округах. В 2005 году в Конституцию были внесены изменения, в результате чего парламент стал однопалатным, а спустя два года, в 2007 году, была введена партийная система. После Апрельской революции 2010 года страна полностью перешла на пропорциональную систему. В 2020 году, когда вы пришли к власти, избирательная система Жогорку Кенеша снова изменилась и стала смешанной. Теперь вновь поднята инициатива возвращения многомандатных округов.

Вы поддерживаете эту инициативу? Избирательная система у нас часто меняется, и кажется, что страна пока не может найти наиболее подходящую для себя. Как человек, который в свое время избирался и по одномандатному округу, и по партийным спискам, как вы считаете, какая система нам больше подходит?

- Как вы сами отметили в своем вопросе, с момента обретения независимости, Кыргызстан испытал различные формы управления. Многие из них были навязаны извне. Под навязанными извне я имею в виду случаи, когда внешние силы поддерживали определенного амбициозного политика, финансировали его, а затем через него продвигали выгодную им систему управления. Будучи в политике, я все это видел. Сейчас не буду называть имена, народ и так знает.

Что касается предлагаемого законопроекта, то это действительно подходящий для кыргызского народа вариант. Эта система даст народу полное право на выбор. Если избиратели будут недовольны избранным кандидатом, это уже будет их собственная ответственность.

Если вы поддерживаете нынешнюю инициативу, может нужно было вам ввести эту систему еще во время конституционной реформы в 2020 году?

- Можно было бы. Но тогда, как я уже говорил, влияние внешних сил было сильным, и среди политиков было много тех, кто находился под этим влиянием. Они выступали против этой системы. Поэтому мы пришли к компромиссу: 54 мандата распределялись по партийным спискам, а 36 - по одномандатным округам.

Сейчас же в новом законопроекте предлагается разделить страну всего на 30 округов, и от каждого округа будут избираться по три депутата. Один из этих трех мандатов будет отдан в рамках гендерной квоты. Таким образом, в парламенте будет не менее 30 женщин-депутатов. Если со временем женщины станут побеждать на выборах в большинстве округов, тогда гендерная квота будет применяться уже в пользу мужчин.

Но говорят, что партии смогут выдвигать только одного кандидата от округа. Почему бы просто не убрать это ограничение?

- Думаю, это возможно. Можно допустить, чтобы от каждого округа выдвигалось по три кандидата, всего 90 кандидатов. Но в таком случае увеличится сумма избирательного залога. В текущем законопроекте залог для каждого кандидата составляет 100 тысяч сомов. Если партия выдвигает 30 кандидатов, залог составит 3 миллиона сомов. А если 90 кандидатов - уже 9 миллионов. Этот момент - будет ли 30 кандидатов или 90 - решат сами депутаты.

Может ли наша страна вернуться к выборам по партийным спискам через какое-то время? Ведь сторонники этой системы обычно приводят в пример развитые страны Европы.

- Европейские страны прошли тот путь, который мы проходим сейчас, еще 40-50 лет назад. Они преодолели все эти трудности, и только после этого их народ и политики были готовы к партийной системе, поэтому она там и работает.

Время показало, что ни народ, ни политики пока не готовы к полноценной партийной системе. Те, кто первыми создали политические партии, собрали богатых людей, не стали участвовать в выборах, продавали руководящие должности и вступали в торги с властью, фактически превратив это в собственный политический бизнес.

Сейчас мы намерены искоренить эту политическую коррупцию.

Возможно, через 40-50 лет, когда наш народ и политики будут готовы, мы снова перейдем к партийной системе.

Но пока предложенная депутатами система отвечает интересам нашей страны. Парламент будет подотчетен избирателям.

Те, кто высказывается по поводу предложенного законопроекта, отмечают, что этот закон дает преимущество женщинам. Говорят, что как минимум 30 мандатов могут получить женщины. Но ведь и раньше было требование, чтобы не менее 30% депутатов были женщинами. Не получится ли так, что и на этот раз все останется только на бумаге?

- На этот раз на бумаге не останется. Закон будет исполняться четко. В парламенте будет не менее 30 женщин. А если в некоторых округах женщины займут первое-второе место, то их может быть даже больше.

Не получится ли так, что при выборах по округам вперед выйдут граждане при деньгах? Какую роль сыграют деньги в предложенной депутатами системе?

- Народ должен понимать, кого выбирать. Кандидат, который разбрасывается деньгами, никогда не будет работать в интересах народа. Пять лет он будет стараться вернуть потраченные деньги. Будет работать в своих интересах.

Поэтому, если избиратели отдадут голоса за образованных, патриотичных кандидатов, знающих, как писать законы, они не ошибутся. Мы постараемся контролировать кандидатов, которые пытаются купить голоса.

Но сам народ тоже должен пристыдить их, не позволять так делать. Должен сам контролировать и помогать нам.

Один из главных вопросов по законопроекту - не получится ли так, что теперь в парламент будут избираться только местные лидеры, защищающие интересы своих регионов, а не лидеры общенационального уровня?

- Думаю, это неверное мнение. Кто запретит депутату поднимать вопросы государственного масштаба?

Например, в 2005 году все мы избирались по одномандатным округам и поднимали именно общегосударственные вопросы.

По предложенному сейчас проекту в парламент пройдут самые достойные кандидаты из округов.

Уже не будет тех, кто попадал в партии за деньги и был никому неизвестен. Не будет депутатов, которые покупали мандаты за миллион долларов, и за весь срок так ни разу не встречались со своими избирателями.

О том, как будут распределены округа, пока не говорят. Если законопроект примут, этим займется ЦИК. Как вы считаете, по какому принципу лучше всего проводить деление на округа? Например, если в одном районе живет 90 тысяч человек, а к нему присоединят регион с 50-60 тысячами жителей, не будет ли у кандидатов из густонаселенного района больше шансов на победу?

- Нам нужно избавиться от этого мышления - "свой человек, выберем его".

Какая разница, из какой области, какого района или села кандидат? Главное, чтобы он был достойным, образованным и патриотичным. Ведь если человек из твоего района, он что, будет класть тебе больше еды на стол? У нас небольшая страна, у нас одно государство.

Например, если кандидат из Алая выдвинется в Чаткале, и если он действительно сильный, то его и надо выбирать. Такие люди будут работать для всего народа, для всей страны. Они не будут демагогами, а будут говорить по делу и принимать правильные решения.