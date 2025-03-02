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Торобаев: В Кыргызстане возможно получение двух урожаев в год

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- Светлана Лаптева
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В городе Бишкек прошла международная научно-практическая конференция о "Роль селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в обеспечении продовольственной безопасности".

В работе конференции приняли участие научные представители Российской Федерации, Республики Казахстан и ряда других стран, а также были обсуждены условия широкого распространения и применения новых методов ведения сельского хозяйства в современных климатических условиях.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что изменение климата в Кыргызстане заметно, климат резко континентальный, а повторение холодов поздней весной наносит серьезный ущерб фермерам.

"В Кыргызстане наблюдается климатические изменения, резко континентальный климат, поздневесенние возвратные заморозки наносят существенный урон фермерам, большие площади пахотных земель находятся в зоне среднегорья, на высоте свыше 1200 м. над уровнем моря, соответственно новые сорта и гибриды должны наиболее удовлетворять этим требованиям.

Вместе с тем, необходимо повышать маржинальность полеводства, переходить на интенсивные технологии земледелия. В южных регионах Кыргызстана и Чуйской области при правильном подборе культур и технологий возможно получение двух урожаев в год.

Наличие поливной воды и количество солнечных дней, должны стать конкурентным преимуществом в развитии интенсивного полеводства и садоводства Кыргызстана", отметил Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/443445
Теги:
Бакыт Торобаев, сельское хозяйство, Кыргызстан
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