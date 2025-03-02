Торобаев: Кыргызстан обязан вернуть себе статус экспортера семян

"Мы просто обязаны вернуть себе статус экспортера семян таких культур как люцерна, сахарная свекла, кукуруза, овощные, а также саженцев плодово-ягодных культур. И здесь роль нашей отечественной науки должна быть определяющей". Об этом сказал министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на Международной научно-практической конференции "Роль селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в обеспечении продовольственной безопасности".

"Мировой опыт и происходящие изменения требуют коренных реформ в сфере науки. Сегодня наука должна быть эффективной, конкурентноспособной и напрямую способствовать социально-экономическому развитию страны. Наука должна стать источником новых идей, инновационных технологий и современных решений.

Ведь сегодня, современные методы селекции, включая геномное редактирование и молекулярную генетику, позволяют ускорять процесс создания новых сортов, что особенно важно в условиях быстрого изменения климатических условий и роста потребностей населения – современные селекционные технологии позволяют создавать сорта, устойчивых к засухе, высоким температурам, засолению почв и другим неблагоприятным условиям, то есть к различным почвенно-климатическим условиям, что повышает устойчивость агросистем к внешним вызовам", - отметил Торобаев.

Также он добавил что, особое внимание следует уделить вопросам создания новых, высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, способных стать основой обеспечения продовольственной безопасности наших стран.