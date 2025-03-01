В 2025 году в КР откроется 55 новых агропромышленных предприятий

В 2025 году в агропромышленном комплексе по Кыргызстану откроется 55 новых предприятий

При всесторонней поддержке министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2025 году будет сдано в эксплуатацию 55 новых объектов в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности.

Всего на его финансирование из республиканского бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиционных средств планируется потратить 33 млрд 196 млн сомов.

Из них:

- 13 объектов - торгово-логистических центров и складов;

- - 6 заводов по переработке мяса;

- - 6 заводов по производству рыбы и морепродуктов;

- - 11 заводов по переработке овощей и фруктов;

- - 1 производственный цех по производству почвенных удобрений;

- - 1 табачный завод;

- - 4 завода по производству хлебобулочных изделий и кондитерских изделий;

- - 3 завода по переработке растительного масла;

- - 3 перерабатывающих производства шерсти и хлопка;

- - 5 молочных заводов;

- - 2 карантинных фитосанитарных лаборатории.