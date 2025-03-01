В 2025 году в КР откроется 55 новых агропромышленных предприятий

В 2025 году в агропромышленном комплексе по Кыргызстану откроется 55 новых предприятий
При всесторонней поддержке министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2025 году будет сдано в эксплуатацию 55 новых объектов в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности.
Всего на его финансирование из республиканского бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиционных средств планируется потратить 33 млрд 196 млн сомов.
Из них:
- 13 объектов - торгово-логистических центров и складов;
- - 6 заводов по переработке мяса;
- - 6 заводов по производству рыбы и морепродуктов;
- - 11 заводов по переработке овощей и фруктов;
- - 1 производственный цех по производству почвенных удобрений;
- - 1 табачный завод;
- - 4 завода по производству хлебобулочных изделий и кондитерских изделий;
- - 3 завода по переработке растительного масла;
- - 3 перерабатывающих производства шерсти и хлопка;
- - 5 молочных заводов;
- - 2 карантинных фитосанитарных лаборатории.