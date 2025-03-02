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Саудовской компании "BAJA" предложили импортировать баткенский урюк

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- Светлана Лаптева
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В Эр-Рияде состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с исполнительным директором саудовской компании "BAJA" Мухаммедом Фарха Аль-Гамиди.

В рамках встречи, стороны обсудили вопросы по предстоящему сотрудничеству Кыргызской Республики с компанией "BAJA" и возможному экспорту кыргызских товаров на рынок Саудовской Аравии.

В частности, посол Марипов поделился своим мнением и предложениями по дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия с компанией "BAJA" отметив, что в качестве возможной продукции для импорта из Кыргызстана можно рассмотреть кыргызские орехи, курагу (баткенский урюк), чернослив и другие сухофрукты.

В свою очередь, Мухаммед Фарх Аль-Гамиди поблагодарив посла за встречу и озвученные предложения по дальнейшему сотрудничеству с компанией "BAJA", сообщил о готовности детально изучить обсужденные вопросы по налаживанию возможного экспорта кыргызской продукции на рынок Саудовской Аравии в ближайшем будущем.

По итогам встречи стороны договорились о поддержании тесных контактов и продолжении соответствующей работы по укреплению двусторонних связей.

Справочно: "BAJA" это ведущая местная саудовская компания, производящая лучшие орехи, кофе, чай и сухофрукты различных видов. "BAJA" является одной из передовых компаний в вышеупомянутых областях с более чем 150 филиалами и более чем 12 000 торговыми точками на территории Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/443450
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан
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