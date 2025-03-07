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"Может истинные контрабандисты это те, кто имеет мзду от ввоза товара?"

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- Светлана Лаптева
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Представители малого и среднего бизнеса Кыргызстана после введения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и электронной счет-фактуры (ЭСФ) активно включились в полемику, как создать систему, при которой в Кыргызстане все могли оплачивать налоги по понятному и доступному всем алгоритму. Свое мнение по этому поводу высказал предприниматель , представитель Ассоциации "Союз Торг" Андрей Тихонов.

По его словам, предприниматели крайне негативно отнеслись к попыткам ставить в один ряд их и контрабандистов.

"Наша встреча с руководителем государственной налоговой службы Алмамбетом Шыкмаматовым показала, что государство и, в частности, налоговики готовы к диалогу. ГНС опубликовала номер телефона, куда в круглосуточном режиме попросили направлять свои предложения. Мы это приветствуем, так как считаем, что государство сейчас должно работать как во время ковида, то есть в чрезвычайном режиме. Собирать информацию, обрабатывать, вести диалог и вместе с предпринимателями искать выход из ситуации. Речь идет о спасении малого и среднего бизнеса. Торговля и налоговая система - это единый механизм, очень чувствительный к перегибам.

Контрабанда товара - очень серьёзная проблема для любого государства, от которой страдает как само государство, так и те предприниматели, которые завозят товар по всем правилам и закону. Но давайте задумаемся, как может простой предприниматель нелегально завозить товар в страну, где плотно охраняются границы и прозрачна работа таможни?

Может быть пришла пора спросить у тех структур, которые контролируют границу и пункты пропуска через границу? Так ли они рьяно и бескорыстно защищают нас от незаконного проникновения контрабанды на территорию нашей страны?

Государство это все мы, и мы просим руководство нашей страны детально и непредвзято разобраться в сложившейся ситуации. Сейчас винят предпринимателей в контрабанде товаров, которые просто физически невозможно провезти через таможенные пункты пропуска.

Понимаем, что находятся люди, которые огульно, на эмоциях, не разобравшись в ситуации, обвиняют предпринимателей Кыргызстана в контрабанде. При этом, никто не хочет задуматься, каким же образом простой предприниматель все 30 лет контрабандой провозил на территорию Кыргызстана товары? А может истинные контрабандисты не те, кто обеспечивает страну доступной для каждого жителя продукцией, а те, кому выгодно иметь свою мзду от ввозимого товара?

И если мы открыты к диалогу, то предлагаем детально рассматривать каждый вопрос по блокам. Сейчас благодаря открытости государства мы можем выстроить действительно понятную систему налогообложения, и создать условия для работы и развития бизнеса для предпринимателей Кыргызстана. Давайте вместе искать просчеты и вместе учиться новому, исправлять недочеты, с уважением к труду каждой стороны. Сдержанно, спокойно, без эмоций", - сказал эксперт.

Редакция vb.kg предоставляет площадку всем своим читателям для обмена мнениями по этому вопросу. Желающие могут отправлять свои идеи на ватсап 0555-923-603 или писать на электронную почту: ptahasvet@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/443451
Теги:
налоги, Кыргызстан, предприниматель
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