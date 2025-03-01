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В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по самбо-2025: итоги соревнований

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- Самуэль Деди Ирие
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С 24 по 26 февраля 2025 года во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке состоялся чемпионат и первенство Кыргызской Республики по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие лучшие самбисты со всей страны, представляя различные регионы и спортивные клубы.

Победители чемпионата

Женщины (спортивное самбо)

50 кг: Канышай Аманкулова (СД СЕ)

54 кг: Сезим Жумакеева (СД Каракол)

59 кг: Ырыскан Ботбаева (СД Каракол)

Мужчины (спортивное самбо)

58 кг: Бакай Уланов (Алга Каракол)

64 кг: Дастан Исаков (Кемин СД)

Мужчины (боевое самбо)

79 кг: Айтенир Алтынбек уулу (Барс)

98 кг: Бекназар Жээмырзаев (Джалал-Абад)

Итоги и значение турнира

Чемпионат стал важным этапом отбора в национальную сборную Кыргызстана по самбо. Победители и призеры получили возможность представлять страну на международных соревнованиях, включая предстоящий чемпионат Азии и мира.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и усилия тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие самбо в Кыргызстане. Спортивное сообщество надеется, что успехи кыргызстанских самбистов продолжат укреплять позиции страны на мировой арене.

Полные результаты соревнований можно найти на официальных сайтах Федерации самбо Кыргызстана и спортивных изданий.


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URL: https://www.vb.kg/443454
Теги:
самбо, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
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