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В Кыргызстане спортсменам по каратэ-до присвоены спортивные звания

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызстане состоялась торжественная церемония вручения спортивных званий спортсменам, достигшим высоких результатов в каратэ-до (SKIF). Директор Дирекции по неолимпийским видам спорта Бактыяр Бокоев вручил почетные звания "Мастер спорта Кыргызской Республики" и "Мастер спорта международного класса" выдающимся спортсменам.

Список спортсменов, получивших звания:

Мариям Сыдыкова – мастер спорта;

Дильшат Маммбетов – мастер спорта;

Данияр Турусбеков – мастер спорта;

Бакытбек Джумаилов – мастер международного класса;

Жаңылмырза Корчубекова – мастер спорта международного класса;

Күмүшай Орозкулова – мастер спорта международного класса;

Батырхан Мукайбеков – мастер спорта международного класса;

Туланбай Яхшибаев – мастер спорта международного класса;

Алмабек Урматбеков – мастер спорта международного класса;

Нурлан Асанов – мастер спорта международного класса.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, где спортсменов поздравили представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, а также тренеры и родные награжденных.

Присвоение данных званий стало признанием упорного труда и преданности спортсменов своему делу. Это вдохновит молодое поколение каратэистов на новые достижения и покорение спортивных вершин.


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URL: https://www.vb.kg/443457
Теги:
каратэ, Кыргызстан
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