В Кыргызстане спортсменам по каратэ-до присвоены спортивные звания

В Кыргызстане состоялась торжественная церемония вручения спортивных званий спортсменам, достигшим высоких результатов в каратэ-до (SKIF). Директор Дирекции по неолимпийским видам спорта Бактыяр Бокоев вручил почетные звания "Мастер спорта Кыргызской Республики" и "Мастер спорта международного класса" выдающимся спортсменам.
Список спортсменов, получивших звания:
Мариям Сыдыкова – мастер спорта;
Дильшат Маммбетов – мастер спорта;
Данияр Турусбеков – мастер спорта;
Бакытбек Джумаилов – мастер международного класса;
Жаңылмырза Корчубекова – мастер спорта международного класса;
Күмүшай Орозкулова – мастер спорта международного класса;
Батырхан Мукайбеков – мастер спорта международного класса;
Туланбай Яхшибаев – мастер спорта международного класса;
Алмабек Урматбеков – мастер спорта международного класса;
Нурлан Асанов – мастер спорта международного класса.
Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, где спортсменов поздравили представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, а также тренеры и родные награжденных.
Присвоение данных званий стало признанием упорного труда и преданности спортсменов своему делу. Это вдохновит молодое поколение каратэистов на новые достижения и покорение спортивных вершин.